Atletismo Brasil terá 90 atletas no Ibero-Americano de Cuiabá

O Atletismo Brasil terá 90 atletas (45 no feminino e 45 no masculino) na disputa do Campeonato Ibero-Americano de Atletismo de 2024, na pista do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, de 10 a 12 de maio. A competição será transmitida ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil, por meio do YouTube do Time Brasil.

O Ibero-Americano reúne a cada dois anos países ibero-americanos, incluindo também Andorra e países africanos onde a língua oficial é o espanhol ou o português. Um total de 25 nações já se inscreveram.

A convocação da seleção brasileira foi realizada nesta segunda-feira pelo presidente do Conselho de Administração da CBAt Wlamir Motta Campos.