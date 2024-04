Zagueiro da Roma tem mal súbito em campo, e confronto com a Udinese é suspenso

Neste domingo (14), a Roma visitou a Udinese pelo Campeonato Italiano. A partida estava empatada em 1 a 1, quando o zagueiro marfinense Evan Ndicka, de 24 anos, teve um mal súbito, o que forçou a suspensão do confronto.

Aos 27 minutos da segunda etapa, o defensor se queixou de dores no peito e caiu no gramado. Ndicka foi rapidamente atendido e substituído de maca. Após ir ao vestiário verificar como estava o atleta, o técnico Daniele De Rossi voltou ao campo, conversou com os capitães das equipes e foi decidido a suspensão do duelo.

Segundo o X (antigo twitter) oficial da Roma, Ndicka está consciente e a caminho do hospital para a realização de mais exames.