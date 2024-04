Villarreal marca nos acréscimos e fica no empate com o Athletic Bilbao pelo Espanhol

Neste domingo, Athletic Bilbao e Villarreal se enfrentaram no Estádio de San Mamés, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Com gols de Sancet, para os mandantes, e Parejo, para os visitantes, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Com o empate, o Athletic Bilbao chegou aos 57 pontos e ocupa a quinta colocação. Já o Villarreal soma 39 pontos e aparece momentaneamente em nono lugar.

O próximo compromisso do Athletico Bilbao será na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Granada, pelo Campeonato Espanhol. O Villarreal, por sua vez, enfrentará o Almería no domingo, às 11h15, pelo mesmo torneio.