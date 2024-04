Venda de ingressos para Palmeiras x Internacional em Barueri começa nesta segunda-feira; confira valores

O Palmeiras divulgou neste domingo informações sobre venda de ingressos para o jogo contra o Internacional, que acontece na Arena Barueri na próxima quarta-feira. A bola rola às 20 horas (de Brasília).

A pré-venda, destinada para torcedores sócios Avanti, começa nesta segunda-feira, às 10 horas (de Brasília). Essa venda será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Depois, a venda geral tem início na terça-feira, dia 16 de abril, às 10 horas. A comercialização dos bilhetes é feita de forma pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. Caso haja disponibilidade de ingressos, a venda na Arena Barueri acontecerá no dia do jogo (17/04), das 12 horas até o intervalo da partida, na bilheteria principal do estádio.