Ríos exalta vitória do Palmeiras em estreia do Brasileiro e diz: "Tem que continuar com a mesma vontade"

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras venceu o Vitória na noite deste domingo e estreou no Campeonato Brasileiro somando três pontos. Richard Ríos anotou o único gol do jogo, que aconteceu no Barradão, em Salvador (BA). Decisivo, o colombiano exaltou o resultado e destacou a necessidade da equipe seguir na mesma pegada.

"Feliz pelo resultado, começar com o pé direito é sempre bom. Parabenizar o time. Nosso treinador tem sentido no que ele fala. Só temos 24h para comemorar ou aceitar uma derrota. A uns dias atrás estávamos comemorando título, depois viramos o jogo para Libertadores e agora pelo Brasileiro. Assim que tem que ser, tem que continuar com a mesma vontade. O Palmeiras sempre vai brigar por todos os campeonatos que jogar", disse em entrevista ao SporTV.

"Sobre o gramado, estava um pouco ruim, mas para os dois times. Difícil jogar aqui, a torcida. Mas bom que a gente sai daqui com os três pontos", finalizou.