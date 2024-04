Presidente do Santos confirma negociação com Patrick, do Atlético-MG: "Bem encaminhada"

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que a contratação do meia Patrick, do Atlético-MG, já foi encaminhada pelo clube. O jogador pode assinar em definitivo com o clube.

"Óbvio que existe uma tratativa junto ao Atlético-MG. Essa tratativa pode ter uma solução da maneira como as diretorias estão conversando. Há a possibilidade não apenas do empréstimo, mas também do acerto em definitivo. Então, acredito que esteja bem encaminhada essa questão do Patrick", afirmou o presidente.

Patrick possui contrato com o Atlético-MG até o fim de 2025. No entanto, nada impede o Santos de buscar sua contratação, seja por empréstimo ou em definitivo.