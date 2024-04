Pedro marca de pênalti no fim, e Flamengo vence o Atlético-GO na estreia no Brasileirão

O técnico Jair Ventura foi expulso logo aos 13 minutos. Ele pediu cartão para Pulgar, que fez falta. Jair cobrou a arbitragem de forma veemente e levou o vermelho. Tite não concordou e deu apoio a Jair. Aos 18, Arrascaeta desceu pela direita e achou Cebolinha na área. Contudo, a finalização dele desviou na zaga e foi para fora.

Aos 33, Rossi fez grande defesa em chute de Emiliano Rodríguez. O atacante recebeu cruzamento na área e emendou. O goleiro argentino salvou o Flamengo. O clube carioca melhorou na reta final do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Pedro ficou no mano a mano com Alix Vinicius. O zagueiro do Atlético-GO, que era o último homem, fez a falta e foi expulso. De La Cruz, aos 50 minutos, cobrou a falta com maestria, no ângulo, e fez 1 a 0 no Serra Dourada. Foi o primeiro gol do uruguaio com a camisa do Flamengo.

Tite mudou no intervalo. Ele colocou Bruno Henrique no lugar de Cebolinha, que sentiu dores no tornozelo esquerdo. Aos 14, Léo Pereira desviou após cobrança de escanteio e assustou. O Flamengo vacilou na sequência e saiu jogando mal. Mesmo com um a menos, o Atlético-GO, então, deu o bote e empatou aos 17 minutos. Após cruzamento da direita, Luiz Fernando ganhou pelo alto e fez 1 a 1.

Aos 22 minutos, Léo Pereira fez uma lambança. Luiz Felipe, que havia entrado no Atlético-GO, tentou atrapalhar a reposição de Rossi. O zagueiro do Flamengo, então, deu um tranco no rival, na área. O árbitro marcou pênalti. Shaylon, contudo, acertou a trave.

Na sequência, Viña e Adriano Martins se chocaram na área. O zagueiro do Atlético-GO teve sangramento na testa, enquanto o uruguaio saiu pelo protocolo de concussão. Tite colocou Gerson, que não atuava desde fevereiro, no lugar de Viña. O técnico do Fla também promoveu a estreia de Carlinhos. Ele entrou no lugar de Léo Pereira.

Aos 37, o Atlético-GO virou. Baralhas ficou com rebote e bateu no canto. A arbitragem assinalou impedimento de Emiliano no lance anterior, milimétrico e difícil. O VAR ratificou o impedimento. Aos 45, Ayrton Lucas acertou o travessão.