Patati e Kelly Chiavaro visitam Memorial das Conquistas para celebrar aniversário do Santos

O atacante Wesley Patati, da equipe masculina, e a goleira Kelly Chiavaro, das Sereias da Vila, visitaram neste domingo o Memorial das Conquistas, na Vila Belmiro, para celebrar os 112 anos de história do Santos.

Contratada neste ano, Kelly exaltou a grandeza do Santos na história do futebol mundial. A italiana, nascida no Canadá, chegou ao Peixe após passagens por Flamengo e Botafogo. Ela também defendeu o AS Blainville, do Canadá, o Maccabi Emek Hefer, de Israel, e o Napoli, da Itália.

"O Memorial das Conquistas do Santos mostra como esse clube é gigante no Mundo inteiro. Me sinto muito feliz e orgulhosa por vestir e representar esse clube tão importante para a história do futebol. Parabéns ao Santos pelos seus 112 anos", disse Kelly.