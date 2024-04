Liverpool vê temporada inteira entrar em colapso em menos de 30 dias

Na última quinta (11), os ingleses receberam a Atalanta no Anfield para a primeira partida das quartas de final da Europa League. O resultado foi uma goleada italiana. Um sonoro 4 a 0 que deixa a vida do Liverpool na competição muito complicada.

Darren Staples / AFP

O placar negativo contra o Crystal Palace pois fim a uma sequência de 14 rodadas dos Reds na liderança do Campeonato Inglês. A equipe de astros como Salah e Van Dijk estão na terceira colocação agora. Somado a isso, com a derrota do Arsenal em casa para o Aston Villa, e a vitória do Manchester City sobre o Luton Town no último sábado, a tendência é que os Citizens vão fortes rumo a mais um título nacional.

Vale ressaltar que Liverpool e Klopp já anunciaram que não seguirão juntos na próxima temporada. O técnico alemão optou por sua saída após quase nove anos à frente do clube de Anfield.