Liverpool desperdiça muitas chances, perde para o Crystal Palace e se complica no Inglês

Os donos da casa focam agora no jogo de volta das quartas de final da Liga Europa, diante da Atalanta, nesta quinta-feira. A equipe perdeu a partida de ida por 3 a 0. Os visitantes voltam a campo no próximo domingo, contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês.

O Liverpool foi surpreendido pelo Crystal Palace logo no início do primeiro tempo. Aos 13 minutos, após bela troca de passes, Mitchell chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para Eze, que bateu de primeira para vencer Alisson e abrir o placar para os visitantes.

A baixa produtividade ofensiva exibida na dura derrota para a Atalanta, na última quinta-feira, voltou a aparecer na partida deste domingo. O Liverpool conseguiu desenvolver boas oportunidades, visto que enfrentou uma equipe inferior, mas pecou demais nas finalizações.

A chance mais clara surgiu aos 29 minutos, com Curtis Jones, que, cara a cara com o goleiro, conseguiu chutar para fora. Antes, Diego Jota perdeu uma oportunidade com o gol aberto, e, já nos acréscimos, Salah, na pequena área, finalizou em cima do goleiro do Crystal Palace.

Com dois gols de Andreas Pereira, o Fulham venceu o West Ham no outro jogo do Campeonato Inglês deste domingo, em Londres. A vitória colocou os visitantes na 12ª colocação, com 42 pontos, enquanto os donos da casa ficaram na oitava posição, com 48 unidades.