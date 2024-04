Em jogo de sete gols, Lyon vira sobre Brest e sobe na tabela do Campeonato Francês

Neste domingo, no Groupama Stadium, o Lyon venceu o Brest pelo placar de 4 a 3, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Os mandantes chegaram a ficar dois gols atrás no placar, contudo conseguiram virar a partida no último minuto.

Assim, o Lyon sobe para a sétima colocação com 41 pontos contabilizados. Já o Brest, vice-líder do torneio nacional, soma 53 pontos, dez unidades atrás do PSG, que lidera.

Pela 30ª rodada do Francês, o Lyon volta aos gramados, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para encarar o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes. O Brest, por sua vez, no mesmo dia, às 12h05, recebem o Monaco, no Estádio Francis-Le Blé.