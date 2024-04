???????Diniz analisa gols sofridos pelo Fluminense: "Um monte de coisa errada que a gente fez"

O Fluminense sofreu em sua estreia no Campeonato Brasileiro. Após sair na frente, o Tricolor Carioca levou a virada do Red Bull Bragantino com dois gols de cabeça. O Tricolor das Laranjeiras conseguiu reagir e buscou a igualdade no Maracanã, mas o técnico Fernando Diniz não ficou com contente com a falta de eficiência de sua equipe no ataque.

"A gente jogou bem o primeiro tempo. Tivemos um aproveitamento, na questão de fazer gols, abaixo. Poderia ter virado dois ou três a zero e a gente fez o gol só no fim do primeiro tempo. O ponto negativo foi voltar depois e em cinco minutos a gente ter sofrido dois gols", iniciou Diniz.