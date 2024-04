De saída do Cruzeiro, Rafael Cabral é cortado do duelo com o Botafogo

Rafael Cabral não foi relacionado para a estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, neste domingo, às 17h (de Brasília). O jogador, que vem sendo bastante criticado, sobretudo pelas suas falhas no jogo contra o Alianza, pela Copa Sul-Americana, está de saída do clube.

Para a partida contra o Botafogo, o titular será o até então reserva Anderson.