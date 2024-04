Com um a mais, Corinthians fica no 0 a 0 com Atlético-MG pela estreia do Campeonato Brasileiro

O Corinthians empatou com a equipe do Atlético-MG em 0 a 0 na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão contou com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, mas não conseguiu furar o bloqueio atleticano.

O jogo foi muito disputado em Itaquera, com poucas chances criadas de ambos os lados. No primeiro tempo, o Galo teve mais posse de bola, mas perdeu o volante Rodrigo Battaglia, expulso nos acréscimos. Na segunda etapa, em superioridade numérica, o Corinthians controlou as ações do jogo, mas não assustou a meta do goleiro Everson.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Juventude, na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), em Caxias do Sul. Já o Galo vai receber o Criciúma na Arena MRV no mesmo dia e horário. Ambos os confrontos são válidos pela segunda rodada da liga nacional.