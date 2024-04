Com Maycon no banco de reservas, Corinthians está pronto para enfrentar Atlético-MG; veja escalações

O Atlético-MG, por sua vez, foi escalado pelo técnico Gabriel Milito com: Everson; Saraiva, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Zaracho; Igor Gomes, Paulinho e Hulk.

O Galo conta com o retorno do meia Rubens, que se recuperou de uma fratura na mão direita e é opção no banco de reservas. Por outro lado, Patrick, Brahan Palacios, Edenilson e Bruno Fuchs estão no DM.

A bola rola às 16 horas (de Brasília) em Itaquera.