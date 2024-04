Athletico-PR estreia no Brasileirão com goleada sobre o Cuiabá

Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Derik Lacerda, Alan Empereur e Filipe Augusto (Cuiabá)



Público: 22.169 torcedores



Renda: R$ 704.600,00



GOLS:



ATHLETICO-PR: Pablo (aos 22 minutos do 1º tempo), Agustin Cannobio (aos 36 minutos do 1º tempo), Léo Godoy (aos 38 do 1º tempo) e Gonzalo Mastriani (aos 35 minutos do 2º tempo).