Após vitória no Brasileirão, David elogia torcida do Vasco e agradece a confiança de Ramón Díaz

David abriu o caminho para o Vasco largar com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o atacante fez o primeiro gol da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão.

Torcedor do Vasco, o atacante destacou o apoio da torcida do Gigante da Colina e a confiança do técnico Ramón Díaz. "Sensação única. Eu sou torcedor do Vasco. Então, como falo, a cada jogo eu realizo um sonho. Sou grato pela oportunidade de jogar em um clube tão grande como esse. A torcida mais uma vez está de parabéns, nos apoiou. Ramón é um cara que nos dá muita confiança para a gente poder mostrar dentro de campo".