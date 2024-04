Após empate com Atlético-MG, Coronado reforça que pode ajudar Corinthians em diferentes posições

Coronado aproveitou para falar da comparação de seu futebol com o de Jadson, meia que fez história com a camisa do Corinthians. O tema vem repercutindo nas redes sociais e o camisa 77 reconheceu que os estilos são semelhantes.

"Acho que parece (estilo de jogo), já tinha ouvido. Fico feliz com a comparação e espero poder mostrar muito mais", complementou.

O meia atuou por 14 minutos no empate com o Atlético. Alguns torcedores queriam ver o jogador por mais tempo, mas o técnico António Oliveira disse em coletiva que vem tendo cautela com sua minutagem, já que ele ficou muito tempo parado por problemas físicos.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Juventude, na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), em Caxias do Sul.