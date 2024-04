Velo Clube x Noroeste: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Paulista A2

Velo Clube e Noroeste entram em campo neste sábado (13) pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista Série A2. O primeiro jogo terminou com o placar de 1 a 0 para o Velo Clube. A segunda partida será disputada no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, São Paulo, a partir das 15h10 no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pela TV Cultura, Record TV, YouTube Paulistão, YouTube Camisa 21.