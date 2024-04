Strasbourg e Toulouse vencem no sábado do Campeonato Francês

O sábado reservou uma rodada dupla na Ligue 1. O Strasbourg recebeu o Reims e venceu pelo placar de 3 a 1 em partida realizada no Stade de la Meinau. Depois, o Toulouse visitou a equipe do Rennes e surpreendeu os mandantes vencendo pelo placar de 2 a 1 no estádio Roazhon Park.

No primeiro jogo do dia, o Reims abriu o placar com um gol de Keito Nakamura aos sete minutos do primeiro tempo, mas Kévin Gameiro empatou de pênalti antes da ida ao intervalo. No segundo tempo, com gols de Abakar Sylla e Moise Sahi, o Strasbourg garantiu a vitória.

Com 36 pontos ganhos, o Strasbourg subiu para a 12ª colocação e abriu uma distância de 10 pontos para a zona de rebaixamento. O Reims permanece com 40 pontos na sétima posição, ainda brigando por vaga nas competições europeias na próxima temporada.