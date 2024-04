Sabino é relacionado pela primeira vez e pode estrear pelo São Paulo no Brasileirão

O jogador está inscrito na Libertadores, mas não esteve à disposição da equipe nos últimos dois compromissos: contra Talleres e Cobresal. Sabino se destacou com a camisa do Sport, clube que defendeu nas últimas três temporadas. Em 2023, disputou 58 partidas na Série B, somando sete gols e uma assistência.

Se de um lado Carpini ganhou um reforço, o treinador segue com uma lista de desfalques. São eles os laterais Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita) e Patrick (lesão muscular à esquerda do quadril), o volante Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita), os meias Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Lucas Moura (lesão na região posterior da coxa esquerda), além de Ferreirinha, que sentiu o adutor esquerdo antes do duelo da Libertadores no meio de semana.