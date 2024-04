Grêmio encerra preparação para estreia no Brasileirão contra o Vasco

O Grêmio encerrou, na manhã deste sábado, a preparação para o confronto diante do Vasco, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.

As atividades deste sábado foram iniciadas já no gramado do CT, com um aquecimento orientado pela equipe de preparação física. O elenco foi dividido em pequenos grupos para movimentação com bola, toques rápidos, agilidade e condução de jogada.

Na sequência, os jogadores participaram de uma atividade tática em campo reduzido com finalização ao gol. O treino contou com muita movimentação entre os setores e organização defensiva e ofensiva.