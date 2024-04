Estreante, congolês Yannick Bolasie avalia partida com Juventude pelo Brasileirão

? Celso da Luz | Criciúma E.C pic.twitter.com/Tos5222yHz

April 13, 2024





O atleta de 34 anos foi apresentado oficialmente, no dia 28 de março. Bolasie fez praticamente toda sua carreira na futebol inglês e é o principal reforço do Tigre para a disputa do Campeonato Brasileiro.

A equipe Carvoeira está de volta à elite do Brasileirão após ficar nove temporadas fora. O próximo compromisso do time será diante do Atlético-MG, às 20h (de Brasília) da próxima quarta-feira (17), na Arena MRV, em Minas Gerais.