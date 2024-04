Com golaço de João Félix, Barcelona vence Cádiz e segue caça ao líder no Espanhol

O Barcelona venceu o Cádiz neste sábado, por 1 a 0, no estádio Nuevo Mirandilla, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, graças ao golaço de João Félix, de bicicleta. Com o resultado, o time da Catalunha continua sua perseguição ao líder Real Madrid, estando a oito pontos atrás do seu principal rival faltando sete rodadas para o fim da competição.

O técnico Xavi decidiu poupar a maioria de seus titulares neste sábado, já visando o confronto de volta com o Paris Saint-Germain, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Com isso, o brasileiro Vitor Roque ganhou uma oportunidade no ataque, mas não conseguiu se destacar, sendo substituído no segundo tempo após uma atuação apagada.

Na vice-liderança do Espanhol e em vantagem no duelo com o PSG pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona volta a campo na próxima terça-feira contra os franceses para confirmar a classificação às semis do torneio continental. Já no próximo fim de semana Xavi e seus comandados terão pela frente o clássico contra o Real Madrid, ou seja, um duelo direto pela primeira colocação da competição nacional.