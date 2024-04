Bia Haddad bate Friedsam e diminui desvantagem do Brasil na Billie Jean King Cup

"A diferença de ontem pra hoje foi como eu lidei com a frustração. Confesso que não é fácil jogar na frente de todos, com o Ibirapuera lotado. Mas é o que estamos construindo no tênis feminino", destacou a atleta.

Inicialmente, Bia Haddad iria enfrentar Tatjana Maria, número 66 do ranking, que havia batido Laura Pigossi na noite anterior. No entanto, por decisão da própria equipe alemã, houve a mudança na escalação com a entrada de Friedsam.