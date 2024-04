Xavi revela mais minutos para Vitor Roque e prepara Barcelona para o confronto com o Cádiz

Sara Gordon / FC Barcelona

Além de Vitor Roque, o Barcelona deve ter muitas mudanças contra o Cádiz. Robert Lewandowski, João Cancelo e Iñigo Martínez estão suspensos. Gavi e Alejandro Balde estão lesionados e não irão jogar. Outro caso é o de Gündo?an que deve ser poupado pelo excesso de partidas.

Mesmo tendo o foco na eliminatória contra o Paris Saint-Germain na Champions League, Xavi trata o jogo deste sábado como fundamental. O Barcelona está na segunda colocação do Campeonato Espanhol, oito pontos atrás do Real Madrid, líder do torneio. Um resultado que não seja a vitória azul e grená pode tirar de vez o Barça da disputa da La Liga.

"É um jogo vital. Se não vencermos, a Liga pode acabar para nós. Temos que sair muito concentrados para lutar até ao fim pelo título. Se falharmos amanhã em Cádiz, o Clássico terá pouco valor. Vamos ver o que o líder faz", completou Xavi.

