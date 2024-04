Varela vibra com sequência no Flamengo

"O Tite sempre me pede para ficar mais por dentro, para liberar o corredor. É claro que no decorrer do jogo, acabo jogando por fora também em alguns momentos, mas na maior parte do tempo fico por dentro para liberar o corredor", declarou.

Com foco na estreia do @Brasileirao, o Mengão retomou as atividades nesta quinta (11), no Ninho do Urubu! ???#VamosFlamengo #CRF ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/Z8IOqv2oAs ? Flamengo (@Flamengo) April 11, 2024 O Flamengo entra em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, no Serra Dourada.