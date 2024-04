Santos decide exercer opção de compra de Hayner após proposta do Vitória

O Santos decidiu que vai exercer a opção de compra do Hayner. Assim, o lateral direito vai permanecer no elenco do técnico Fábio Carille para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Peixe tinha até às 15 horas (de Brasília) desta sexta-feira para comunicar o Azuriz-PR se exerceria a opção de compra do jogador de 28 anos, que recebeu uma proposta do Vitória. A decisão, portanto, foi de contratá-lo em definitivo.

Conforme firmado no contrato de empréstimo, no começo do ano, o Santos pagará o clube paranaense em parcelas.