Marquinhos comemora bom momento no Fluminense após vitória contra o Colo-Colo

O Fluminense vem tendo muitos problemas de lesão nesta temporada. Com isso, alguns jogadores vêm tendo oportunidade de mostrar serviço. O atacante Marquinhos aproveitou a oportunidade na equipe. Tanto que o jogador foi um dos destaques do Fluminense nos dois jogos da Libertadores.

"Estou vivendo um momento mágico, semana especial. Foi a semana do meu aniversário, encaixou com a estreia contra o Alianza-PER. Domingo meu aniversário. Na terça, realizar o sonho de marcar no Maracanã. Do lado do torcedor tricolor. Foi maravilhoso", disse o atacante.