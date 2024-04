Giro: Sporting goleia Gil Vicente e aumenta distância na liderança do Português

Aos 31 minutos, os visitantes marcaram o terceiro. Francisco Trincão cravou o seu segundo tento no duelo, desta vez, recebendo assistência de Daniel Bragança, que roubou a bola no campo de ataque.

Para fechar a conta, aos 38 minutos, o Sporting chegou ao quarto gol no confronto. Gyokeres recebeu cruzamento de cabeceou forte. A bola, no entanto, bateu no travessão e entrou no gol após bater nas costas de Andrew, goleiro do Gil Vicente. O gol foi assinalado contra.

Em casa, Real Betis vence Celta de Vigo pelo Espanhol

No estádio Estadio Benito Villamarín, pela 31ª rodada do Espanhol, o Real Betis conseguiu importante vitória pelo Campeonato Espanhol batendo o Celta de Vigo por 2 a 1. Juan Miranda abriu o placar aos 8 minutos da etapa complementar para os mandantes. Para isso, contou com assistência de Hector Bellerín. Aos 37, a equipe aumentou. Desta vez, com passe de Isco, Nabil Fekir balançou as redes. Nos acréscimos, aos 46 minutos, o Celta de Vigo ensaiou uma reação com Larsen, mas não foi o suficiente.