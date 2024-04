Favoritos, Palmeiras e Flamengo têm elencos mais valiosos do Brasileirão

Protagonistas do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo largam como grandes favoritos ao título do Campeonato Brasileiro 2024. A dupla tem os elencos mais valiosos, de acordo com o Transfermarkt.

O plantel do Verdão é avaliado em 221,75 milhões euros (cerca de R$1,2 bilhão), já o do Rubro-Negro é de 164,50 milhões euros (aproximadamente R$896,6 milhões). Os rivais nos últimos anos têm presença forte no top 10 de jogadores.

Endrick (1º, R$299,6 milhões), Raphael Veiga (4º, R$98 milhões) e Luís Guilherme (5º, R$92,6 milhões) são os representantes do Palmeiras. Já o Flamengo conta com Pedro (3º, R$119,8 milhões), Arrascaeta (6º, R$ 81,7 milhões) e Gerson (9º, R$ 81,7 milhões) como representantes.