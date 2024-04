Elenco do Santos ganha três dias de folga antes de estreia na Série B

Até lá, o elenco do Alvinegro Praiano deve sofrer algumas modificações. O lateral esquerdo Felipe Jonatan está perto de ser anunciado pelo Fortaleza, o zagueiro Messias foi emprestado para o Goiás, o lateral direito Hayner negocia com o Vitória e o atacante Marcelinho rescindiu.

Por outro lado, a diretoria corre atrás de reforços. O clube está perto de fechar com o atacante Maceió, da Portuguesa, e estuda a contratação do meia Patrick, do Atlético-MG.

O Santos, portanto, volta aos treinos na segunda-feira, no CT Rei Pelé.