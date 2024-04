Com Zé Rafael em parte das atividades, Palmeiras inicia preparação para estreia no Brasileiro

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira, um dia após a vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool-URU, pela Libertadores, e iniciou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Vitória. O volante Zé Rafael participou de parte das atividades na Academia de Futebol.

O jogador ainda se recupera de uma virose e de uma lombalgia em virtude do desgaste acumulado pela sequência de jogos decisivos. Ele desfalcou o time na última quinta-feira.

Os titulares no triunfo sobre o Liverpool-URU realizaram atividades regenerativas na parte interna do CT. Os demais foram ao gramado e fizeram um treino técnico de marcação e precisão nos passes, em espaço reduzido.