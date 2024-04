Com cinco atletas de clubes brasileiros, Conmebol divulga time da semana da Sul-Americana

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira o time da semana da Sul-Americana de 2024, formado no 3-4-3. Dentre os 11 jogadores, cinco são de clubes brasileiros. São eles: Romero, do Corinthians, Deyverson, do Cuiabá, Lucero, do Fortaleza, Fernandinho, do Athletico-PR, e José Ivaldo, do Cruzeiro.

O atacante do Timão foi fundamental no jogo contra o Nacional-PAR, anotando dois gols e uma assistência na goleada por 4 a 0. Já o centroavante do Dourado foi o responsável por fazer os dois na vitória por 2 a 0 diante do Metropolitanos-VEN, assim como o argentino Lucero, dessa vez na goleada por 5 a 0 contra o Nacional Potosí. Já o meio-campista Fernandinho marcou um tento e deu duas assistências no chocolate (6 a 0) sobre o Deportivo Rayo Zuliano. Por fim, apesar do empate por 3 a 3 diante do Alianza Petrolera, José Ivaldo anotou o segundo da equipe de Minas Gerais.