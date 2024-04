Cássio elogia nova gestão e comenta sobre renovação com o Corinthians: "Não vai ter problema"

? Corinthians (@Corinthians) April 11, 2024





Sobre a renovação, o arqueiro afirmou que as conversas ainda não começaram, entretanto não haverá problemas. "É difícil falar, estou há 12 anos no Corinthians. Quando eu cheguei, era um dos mais novos do elenco. Lógico que vamos conversar, não vai ter problema (para a renovação)".

Com vínculo no Timão válido até o final de 2024, Cássio é um dos grandes ídolos da história do clube. O camisa 12 acumula 708 jogos, sendo, assim, o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Alvinegro, atrás apenas de Wladimir, que soma 806 partidas disputadas.

Com Mundial de Clubes, Libertadores e dois Campeonatos Brasileiro em sua sala de troféus, o arqueiro conquistou, ao todo, nove títulos no Corinthians.