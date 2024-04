Augusto Melo recebe Andrés Sanchez na sala da presidência do Corinthians; saiba detalhes

O encontro foi um pedido do grupo de Andrés e não teve nenhum tom de cobrança ou qualquer discussão mais áspera. Pelo contrário, a conversa ocorreu de maneira tranquila e madura, conforme apuração da Gazeta Esportiva.

Andrés se mostrou preocupado com o tema sobre os direitos de transmissão dos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Para Andrés, o Corinthians correrá um grande risco se fechar com a Brax e, por isso, precisa chegar a um acordo com a Libra, que tem a Globo como parceira. Sobre esse tema, Augusto explicou que as últimas conversas devem levar a este caminho mesmo.