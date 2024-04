Artur Jorge vê falha em gol sofrido pelo Botafogo na Libertadores

Na última quinta-feira, o Botafogo se complicou na fase de grupos da Copa Libertadores ao ser derrotado pela LDU, do Equador, por 1 a 0. A partida marcou a estreia do técnico Artur Jorge no comando da equipe. O português explicou a escalação com quatro atacantes e criticou a falha no gol da derrota.

"A verdade é que nós, jogando com dois atacantes mais fixos e dois atacantes mais nos corredores, procuramos criar condições de ter uma equipe mais ofensiva, que possa procurar com mais critério o gol adversário. Acho que foi na questão do critério que falhamos no primeiro tempo, fomos uma equipe com muitos erros. Uma equipe que sofre um gol em um arremesso lateral, nesse nível de competição, desta forma, não é aceitável", disse o treinador.