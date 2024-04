Após trabalharem juntos no São Paulo, André Jardine e Volpi se reencontram em duelo pela Liga Mexicana

Para uma dupla brasileira, o jogo deste sábado entre América-MEX e Toluca no lendário Estádio Azteca vale mais do que a liderança do Campeonato Mexicano. Cinco anos após trabalharem juntos no São Paulo, o técnico André Jardine e o goleiro Tiago Volpi se reencontram com status de ídolos no país norte-americano.

Atual campeão mexicano após cinco anos de jejum, o América do México treinado por Jardine segue enfileirando vitórias. Nesta semana, garantiu sua classificação às semifinais da Concachampions, competição da Concacaf que garante a seu vencedor uma vaga no Mundial de Clubes da Fifa, em 2025.

Pelo Toluca, Tiago Volpi faz história debaixo das traves e também na área adversária. Desde que se tornou o batedor oficial de pênaltis da equipe, o goleiro brasileiro converteu todas as suas cobranças. Já são 15 gols desde que retornou ao México, em 2022, sendo cinco deles na atual edição do Campeonato Mexicano, que o Toluca lidera com com 29 pontos - mesma pontuação do vice-líder América, restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase.