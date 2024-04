Ancelotti faz alerta sobre Mbappé, Haaland e Bellingham: "Cuidado com eles"

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, comentou nesta sexta-feira sobre as atuações de Jude Bellingham, do clube merengue, Kylian Mbappé, do PSG, e Erling Haaland, do Manchester City, nos jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Apesar das más atuações destes atletas, o treinador italiano fez um alerta para as partidas de volta.

"Calma, calma. Pode ser que nos jogos de ida eles não tenham dado suas melhores versões, mas agora terão outros jogos e... cuidado. Cuidado com os três que você mencionou", disse em entrevista coletiva.

Os três jogadores passaram em branco nos confrontos da Champions League. Bellingham e Haaland se enfrentaram na última terça-feira no empate em 3 a 3 entre Real Madrid e Manchester City, no Santiago Bernabéu. Enquanto Mbappé pouco fez na derrota do Paris Saint-Germain para o Barcelona por 3 a 2, no Parque dos Príncipes, nesta quarta.