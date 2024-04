Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, é eleito o melhor jogador de março no Campeonato Italiano

Due assists e un clean sheet a Marzo!

Congratulazioni a Bastoni per il suo @EASPORTSFC Player of the Month ??#FC24 @easportsfcit

Na votação, Bastoni superou Rafael Leão, do Milan, Kvaratskhelia, do Napoli, Barella, da Inter, Calafiori, do Bologna, e Koopmeiners, da Atalanta, para ficar com o prêmio.

O zagueiro de 24 anos é peça importante na equipe que lidera o Italiano. Com apenas uma derrota na campanha e invicta em 2024, a Inter de Milão tem 12 doze pontos de vantagem na ponta da tabela, restando apenas sete rodadas para o fim do campeonato.