Abel aponta lições em vitória do Palmeiras sobre o Liverpool-URU e elogia atuações de dupla da base

O técnico Abel Ferreira mandou a campo uma equipe com duas principais mudanças para enfrentar o Liverpool-URU, pela segunda rodada da Libertadores. As Crias da Academia Luis Guilherme e Estêvão estiveram na escalação inicial e foram peças importantes para a vitória de virada do Palmeiras por 3 a 1 sobre os uruguaios, no Allianz Parque. O treinador apontou as lições a serem aprendidas no duelo e elogiou as atuações dos jovens.

"Eu gosto de ganhar jogos. Não tenho sistema favorito e em função dos jogadores que tenho disponíveis. Se jogar Luis e Estevão não posso pedir o mesmo ao Rony e Endrick. São jogadores de desequilíbrio. No lance do Flaco na área, aconteceu depois de uma arrancada do Luis. Foram muito bem. Ter uma equipe experiente dentro do jogo para ajudar, Rocha e Piquerez para ajudar. Soubemos lidar com esses momentos. Ficamos muito nervosos, voltamos a fazer o que fizemos contra o Santos. Queríamos a bola na frente sem construir na primeira fase. Foi isso que disse isso no intervalo, é preciso ter mais bola, por menos bola no ar, construir mais jogos. Tem que entrar por fora e com calma, com ajudas. O Estêvão teve ajuda do Ríos. Tínhamos que ganhar esse jogo. Não foi porque o Luis não estava bem, mas queria mais um centroavante", disse o treinador.

Luis Guilherme atuou apenas durante o primeiro tempo. Rony entrou em seu lugar no intervalo. Enquanto Estêvão deu lugar a Mayke pouco depois de marcar seu gol aos 20 minutos da segunda etapa. O camisa 41 aproveitou cruzamento de Veiga e fez de cabeça.