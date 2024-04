Zagueiro Léo Ortiz comemora boa estreia com a camisa do Flamengo

Man of the Match on his debut! ?? pic.twitter.com/RdFLwbwZMf

Léo Ortiz, recém-chegado, admitiu que ainda precisa conquistar seu espaço. "Eu vim para o Flamengo para disputar posição. Sabia que seria uma disputa de alto nível, já que meus companheiros estão fazendo um grande trabalho. Tenho que trabalhar para aproveitar a oportunidade e conseguir manter o nível da maneira que eles estavam mantendo", declarou.

O Flamengo volta a campo neste domingo, quando visita o Atlético-GO, no Serra Dourada, pela estreia no Campeonato Brasileiro.