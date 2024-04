Talleres arranca empate com Barcelona-EQU no fim e retoma liderança do grupo do São Paulo na Libertadores

Do outro lado, o Talleres retorna aos gramados contra o Independiente pela 14ª rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. A bola rola nesta segunda-feira, às 20 horas, no Estádio Libertadores de América.

O jogo

Com 15 minutos de jogo, o Barcelona de Guayaquil assustou o Talleres. Após cruzamento para dentro da grande área, Fydriszewski subiu mais alto que a zaga do Talleres e cabeceou por cima do gol.

E foi aos 30 minutos que a equipe equatoriana conseguiu abrir o marcador, e com um golaço. O Barcelona retomou a bola no campo de ataque e Leonai tocou para Damián Diáz. O camisa 10 arriscou de fora da área e acertou um lindo chute que acabou no ângulo direito do gol do Talleres: 1 a 0.

Após sair atrás no placar, o Talleres começou a pressionar o Barcelona em busca do empate. Passou a criar diversas chances e assustou os torcedores da equipe equatoriana em alguns momentos.

Foi já na reta final do primeiro tempo que os argentinos de fato conseguiram igualar o placar. Botta avançou pelo meio e enfiou linda bola para Girotti. O camisa 9 invadiu a grande área e finalizou no gol para deixar tudo igual em 1 a 1.