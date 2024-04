Sorteio define duelos entre Brasil e Alemanha pela Billie Jean King Cup

Estão definidos os jogos entre Brasil e Alemanha pelos Qualifiers da Billie Jean King Cup. O sorteio, que aconteceu nesta quinta-feira, em São Paulo, colocou Bia Haddad Maia, tenista número 1 do Brasil e 13º do ranking WTA, abrindo o confronto contra Laura Siegmund (85).

Na sequência, Laura Pigossi (125) enfrenta Tatjana Maria. As partidas acontecem nesta sexta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, às 18h30 (de Brasília).

Já no sábado, a partir das 15h, os confrontos se invertem, com Bia jogando contra Maria, enquanto Laura encara Siegmund. Caso haja empate entre as equipes, será disputada a partida de duplas entre Luisa Stefani, número 11 do ranking de duplas WTA, e Bia Haddad (22) contra Anna-Lena Friedsam (117) e Angelique Kerber (sem rankings nas duplas).