Sem Felipe Jonatan, Santos faz treino tático e técnico de olho na estreia da Série B

O Santos realizou mais um treino visando a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o técnico Fábio Carille comandou uma atividade técnica e tática.

O comandante já não conta mais com Felipe Jonatan. O lateral esquerdo foi ao CT Rei Pelé apenas para se despedir dos companheiros. Ele está próximo de acertar com o Fortaleza e deve viajar nas próximas horas para assinar com clube nordestino.

O zagueiro Messias, que foi emprestado ao Goiás, também não treina mais com o elenco alvinegro. Ele já foi ausência na quarta-feira.