São Paulo se reapresenta após vitória e inicia preparação para estreia no Brasileiro

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta quinta-feira, um dia após a vitória sobre o Cobresal-CHI, pela Libertadores, no Morumbis. O time agora muda o foco para o Campeonato Brasileiro, torneio o qual estreia já neste sábado, diante do Fortaleza.

Os titulares da equipe no triunfo por 2 a 0 tiveram uma carga de trabalho mais leve, com atividades regenerativas. Já os demais iniciaram o dia com um treino de mobilidade comandado pela preparação física no CT da Barra Funda. Na sequência, a comissão técnica de Thiago Carpini dirigiu um trabalho de transições ofensivas e defensivas.

Por fim, ainda houve uma atividade de posse de bola, com foco no organização defensiva do time, além de um ensaio de finalizações.