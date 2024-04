Santos confirma empréstimo do zagueiro Messias ao Goiás; veja detalhes

Na noite desta sexta-feira, o Santos confirmou o empréstimo do zagueiro Messias. O defensor foi emprestado ao Goiás e defenderá a camisa do Esmeraldino até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Messias se despediu dos companheiros de equipe na última quarta-feira e viajou para reforçar o time de Goiânia. O jogador foi anunciado pelo clube do Centro-Oeste nesta quinta-feira.

"MESSIAS TÁ VINDO AÍ! Com passagens por clubes como Santos, América-MG e Ceará, o zagueiro chega nesta temporada para defender as cores do #MaiorDoCentroOeste. Seja bem-vindo, Messias!", escreveu o Goiás em publicação nas redes sociais.