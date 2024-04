Respaldado: líderes do São Paulo bancam Carpini após vitória e pedem "voto de confiança"

O técnico Thiago Carpini ganhou uma sobrevida no São Paulo com a vitória sobre o Cobresal-CHI, pela Libertadores, no Morumbis. Apesar da pressão em virtude dos maus resultados recentes, o treinador se sente respaldado pelo time tricolor.

O próprio comandante disse isso em entrevista coletiva após a partida da última quarta-feira. O discurso foi repetido por líderes do elenco que passaram pela zona mista do Morumbis.

Um dos destaques do jogo, o meio-campista James Rodríguez, que atuou por 90 minutos, elogiou o desempenho dos companheiros e disse que o grupo está "fechado com Carpini". Antes da bola rolar, o colombiano conversou com ele e se colocou à disposição para jogar o máximo de tempo possível, como revelou o treinador.