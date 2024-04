Próximo do Fortaleza, Felipe Jonatan posta foto em tom de despedida do Santos

Felipe Jonatan já se despediu dos seus companheiros de Santos, mas ainda não assinou nada com o Leão do Pici. Ele deve viajar para Fortaleza nas próximas horas.

O lateral esquerdo foi titular em boa parte da campanha do Alvinegro Praiano ao longo do Campeonato Paulista, que terminou com o vice do clube da Baixada. Ao todo, ele soma 14 jogos no ano, sendo 11 como titular, e duas assistências.

Revelado no Ceará, Felipe Jonatan chegou ao Santos em 2019. Desde então, foram 211 aparições e seis bolas na rede.

O defensor foi alvo de críticas por parte da torcida após a derrota do Alvinegro Praiano na final do Paulista para o Palmeiras. Torcedores reclamam que ele errou na marcação de Endrick no lance que originou o primeiro gol dos rivais.

O Santos, agora, volta as suas atenções para a Série B. O time estreia no torneio entre os dias 19 e 21 de abril, contra o Paysandu, em casa. A CBF ainda não detalhou a rodada.