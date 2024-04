Pressionado, Carpini revela conversa com líderes do elenco e defende trabalho à frente do São Paulo

O técnico Thiago Carpini foi bastante franco na entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, após a vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Cobresal, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Extremamente pressionado, o comandante tricolor revelou uma conversa que teve com os líderes do elenco nesta semana e defendeu o trabalho que tem realizado no clube, apesar do desempenho do time aquém das expectativas.

"Sei o que está sendo feito, sei o trabalho que foi feito nessa semana, de muita conversa com pessoas importantes do nosso grupo, alguns pilares. Tive também uma conversa com o James, ele se dispôs a fazer o máximo que conseguiu, nos ajudou para termos essa vitória. Entendo a chateação do torcedor, mas prefiro valorizar o torcedor que nos apoiou o tempo todo. Quase 50 mil pessoas no Morumbis, isso é maravilhoso. A carga emocional para esse jogo era muito grande. A primeira fase [da Libertadores] é um tiro muito curto, e não vencer hoje seria um resultado desastroso para a caminhada do São Paulo", disse Carpini.

Chegou a ser especulada a possibilidade de o atual treinador do São Paulo ser demitido mesmo com a vitória devido ao fato de a equipe ter tido um desempenho baixo do esperado mais uma vez nesta quarta-feira, garantindo a vitória apenas nos minutos finais do jogo, porém, aparentemente, Thiago Carpini seguirá no cargo.